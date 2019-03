CaminhÃ£o tanque fica pendurado por dois dias sobre rio em MS

Pendurado Caminhão tanque fica pendurado por dois dias sobre rio em MS Pista ficou interditada e impediu alunos de irem à escola

Um caminhão tanque ficou pendurado por dois dias sobre o rio Pontinha, no distrito de Camapuã, distante 143 quilômetros de Campo Grande. Devido ao peso do veículo a estrutura da ponte rompeu parcialmente, no último domingo (10).

Com a interdição da pista, moradores e estudantes da região ficaram impossibilitados de passar pelo local. Segundo informações do site Hora News, a situação só foi resolvida na manhã dessa terça-feira (12), quando a empresa responsável pelo caminhão mandou um guindaste.

Ao menos 6 alunos do distrito ficaram sem ir a escola, já que o transporte escolar não conseguia chegar até a propriedade ondem moram.