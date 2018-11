MS-276 Caminhão tomba e duas pessoas ficam feridas na MS-276 As vítimas não estavam com sinto de segurança no momento do acidente

Por: Nathalia Pelzl 20/11/2018 às 16:27

Dois homens ficaram feridos após um caminhão tombar na MS-276 nesta segunda feira(19), próximo a Ivinhema, distante a 286 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações do Site Ivinoticias, o caminhão tinha placas de Dourados. O condutor de 21 anos sentia dores na clavícula direta. Já o passageiro de 18 anos apenas escoriações. Os dois não estavam usando o sinto de segurança. Ambos foram transportados e encaminhados para o HMI (Hospital Municipal de Ivinhema).