Caminho da Vida

Odilon de Oliveira



A bíblia ensina que "... nenhum de nós vive apenas para si", ou seja: ninguém se realiza sozinho. O casamento é a união de duas almas. Marido e mulher devem caminhar em comunhão plena, em combinação. Respeito mútuo, comprometimento e postura são alguns dos ingredientes.

Nessa caminhada de realização do plano divino, não se deve substituir a paciência pela raiva, a gratidão pela indiferença, a solidariedade pelo egoísmo, o arrependimento pelo rancor, o perdão pela vingança. São virtudes. A convivência é um exercício de superação de dificuldades, de angústias, de ilusões. É o exercício da fé. Foi pela fé que o patriarca Abraão e sua família peregrinaram pelo deserto, de tenda em tenda, e sua esposa, Sara, mesmo idosa, teve filhos.

Hoje, dia 4 de janeiro de 2.018, completo 43 anos de casado com Maria Divina, de quem serei eterno companheiro, com fé em Deus.



Odilon de Oliveira é juiz federal aposentado