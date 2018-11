Caminhão Caminhoneiro bate em ponte, é arremessado e morre na hora Ele perdeu o controle do caminhão e bateu na cabeceira de uma ponte

Um caminhoneiro identificado como Ronaldo Rodrigues de 55 anos, morreu ao bater o veículo em uma cabeceira de uma ponte. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (1), na BR-262, em Corumbá, município distante aproximadamente 420 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Diário Corumbaense, o motorista conduzia o caminhão Scania, com placas de Agudos/SP e seguia no sentido Campo Grande/Corumbá transportando carga de placas de madeira quando perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra a cabeceira de uma das pontes de vazante existentes na rodovia.

Parte da carga e a carreta atrelada ao cavalo mecânico se desprenderam e caíram na ribanceira. A cabine tombou e acabou interditando parcialmente a rodovia. De acordo com os bombeiros, com a violência do impacto, o corpo de Ronaldo acabou sendo projetado para fora do veículo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e constatou o óbito.

A Concessionária Porto Morrinho, empresa responsável pela exploração da ponte sobre o rio Paraguai organizou o fluxo de veículos e uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Anastácio se deslocou até o local para os procedimentos necessários.