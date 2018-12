Cigarros Caminhoneiro é preso depois de tentar fugir com 250 mil maços de cigarros Ele tentou fugir da perseguição policial indo para o Paraguai, mas foi detido

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 250 mil maços de cigarros em um caminhão, na noite de ontem (6), no km 33 da BR-163, em Eldorado, depois do condutor tentar fugir da escolta policial.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista, de 40 anos, foi abordado pelos agentes, que dirigia um veículo Volvo VM 270, com placas de Gaspar (SC), e apresentou nervosismo e notas fiscais com suspeita de inautenticidade.

Os policiais solicitaram, então, que o condutor os acompanhasse até o posto fiscal da Receita Estadual de Mundo Novo para verificação dos documentos. Depois de andar alguns quilômetros com escolta, o caminhoneiro começou a dirigir em alta velocidade na contramão para tentar fugir para o Paraguai.

Além disso, ele também avançou contra as viaturas, fazendo com que os policiais realizassem disparos nos pneus do veículo para pará-lo. O homem ainda tentou fugir a pé pela vegetação, porém foi detido pelos agentes federais.

No compartimento de carga do caminhão, foram encontradas várias caixas com cigarros contrabandeado, totalizando 250 mil maços. O motorista declarou ter pego o veículo carregado em Eldorado e o levaria até Belo Horizonte (MG). Ele receberia a quantia de R$ 5 mil pelo transporte.

Em consulta à placa de identificação do caminhão, foi constatado que ele apresentava placas falsas, sendo as originais de Birigui (SP), sem registro de roubo/furto. A ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal.