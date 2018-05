"O único jeito" Caminhoneiros do Paraguai e Bolívia aderem a protesto nas rodovias de MS Categoria afirma que este é "o único jeito" de chamar a atenção das autoridades para os problemas diários destes profissionais.

Foto: Martin Andrada/TV Morena

Caminhoneiros do Paraguai e da Bolívia aderiram ao protesto, em diversas rodovias de Mato Grosso do Sul, contra aumentos consecutivos do óleo diesel. Ao todo, 17 trechos estão com interdição e a categoria afirma que este é "o único jeito" de chamar a atenção das autoridades para os problemas diários destes profissionais.

"Você pode olhar aqui: tem caminhões carregados com combustível, carvão, perecíveis e grande parte com soja. Os bolivianos estão nos acompanhando, pararam aqui na fila também. Nós começamos em Campo Grande na segunda pela manhã e, por enquanto, não tivemos nenhum retorno. O caminhoneiro está sofrendo todos os dias, com a alta do combustível, pedágios, está insustentável. Ninguém aguenta mais", afirmou ao G1 Bruno de Lima, de 33 anos, que há 10 anos atua nas estradas do país.

O assistente de logística Wando Luiz da Silva, de 31 anos, diz que o protesto deve continuar até um parecer do governo. "Não é só aqui em Campo Grande, mas, no interior do estado e em diversas cidades brasileiras. Caminhões de câmara fria, veículos baú e outros carregados com leite. Todo mundo tá junto nessa. A liberação é somente para carros de passeio, de emergência e ônibus", comentou.

Conforme a Polívia Rodoviária Federal (PRF), são 17 trechos parados. Em Campo Grande, eles estão na BR-163, km 462 e km 477, com rodovia interditada parcialmente desde às 6h (de MS). Já em Dourados, na região sul do estado, eles estão na altura do km 256. Em Eldorado, a manifestação é na altura do km 39. No caso de Naviraí, eles estão no km 117. Com relação a Caarapó, os caminhoneiros pararam no km 206. Em Rio Brilhante, km 324.

O mesmo ocorre em Bandeirantes, no km 548, São Gabriel do Oeste km 614, mas, sem interdição. Em Maracaju km 364 e, em Guia Lopes da Laguna, km 474, com previsão da manifestação até às 18h. Em Paranaíba, a categoria parou na BR-158, km 96. Já em Cassilândia, eles estão na mesma rodovia, km 5.

Já em Chapadão do Sul, eles estão na BR-060, km 11. Em Sidrolândia, no km 420. No município de Três Lagoas/, eles estão na BR-262, km 5. Em Paraíso das Águas, na BR-060, km 60, com congestionamento relativamente pequeno, não passando de 1 Km em cada ponto.

Passível de multa

É importante frisar que o Código de Trânsito Brasileiro prevê uma multa no valor de R$ 3,8 mil (e suspensão do direito de dirigir) para condutores que utilizam seus veículos para interditar rodovias e que a PRF poderá fazer uso de expediente caso não seja atendida a solicitação para liberação da rodovia em que seja utilizado veículos automotores.

A PRF também ressalta que interdições de rodovias são extremamente perigosas para a segurança do trânsito. Já tivemos registros de graves acidentes (ocorridos em outros Estados) como consequência da interdição, além de todos os prejuízos que esta manifestação ilegal pode causar a terceiros em seus compromissos e danos a cargas perecíveis.

Aos condutores que puderem adiar suas viagens, recomendamos que assim procedam. A CCR MS Via e a PRF (191) estão à disposição em seus telefones de emergência para demais esclarecimentos.