Maconha Caminhonete com mais de 1,3t de Cé apreendida

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na madrugada desta quinta-feira (8/8), uma Toyota Hilux de cor branca e placas falsas de Juti carregada com 1.343 quilos de maconha, distribuídos em centenas de tabletes.

A apreensão ocorreu durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização na região de Santa Rita do Pardo. Inicialmente os policiais abordaram o condutor de um Volkswagen Crossfox branco com placas de Guarujá (SP). Durante a abordagem, um segundo veículo retornou bruscamente, assim que viu o bloqueio policial ignorando a ordem de parada.

A equipe se dividiu e iniciou um acompanhamento tático. O condutor da camionete perdeu o controle do veículo, saiu da pista de rolamento e colidiu com uma cerca de arame às margens da rodovia.

Os dois ocupantes tentaram fugir para a vegetação, mas foram capturados. Além do entorpecente os policiais encontraram, no interior do veículo, dois pares de placas de Belo Horizonte (MG).

Condutor e passageiro disseram que foram contratados para levar a droga de Campo Grande até Uberaba (MG) e que contavam com o apoio do condutor do Crossfox abordado.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita do Pardo, onde os três homens foram ouvidos e autuados, em flagrante, pelo crime de Tráfico de Drogas.