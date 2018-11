Maconha Caminhonete com quase 1t de maconha é apreendida

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta terça feira, 20 de novembro, no km 191 da BR 060, em Camapuã, uma caminhonete transportando 823 kg de maconha.

Durante fiscalização, foi dada ordem de parada ao veículo Chevrolet/S10 com placas aparentes de Fortaleza (CE). O motorista não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga. Os policiais então iniciaram um acompanhamento tático por 6km. Na altura do km 197, em Camapuã, o condutor do automóvel abandonou o veículo e fugiu a pé.

Ao localizar a caminhonete, os policiais verificaram que ela estava carregada com 823 kg de maconha. A equipe realizou buscas pelo local, mas o suspeito não foi localizado.

O veículo estava com placas adulteradas, sendo de origem da cidade de Brusque (SC), com ocorrência de roubo/furto desde junho de 2018.

O veículo e as drogas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Camapuã.