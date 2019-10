Incêndio Caminhonete de enfermeiro é incendiada em frente a unidade de saúde

Imagem ilustrativa da internet Foto: Foto Ilustrativa da Internet

Uma caminhonete Mitsubishi de propriedade de um enfermeiro, foi incendiada no estacionamento no CRS (Centro Regional De Saúde) do Bairro Aero Rancho em Campo Grande, na noite desta quarta-feira, dia 30 de utubro. Segundo o site idiamax, quem trabalha no local diz que o incêndio foi criminoso.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. A GCM (Guarda Civil Metropolitana) informou que foram acionadas viaturas motocicletas, devido ao incêndio do veículo. Uma guarnição esteve no local realizando os procedimentos e orientações, para realização de perícia da Polícia Civil.

Ninguém foi preso até o momento. A polícia irá analisar câmeras de segurança próximas para chegar a possível autoria do crime.

“Funcionários todos com medo, sem proteção, a mercê da sorte”, diz uma servidora que prefere não se identificar. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comuntário) do Bairro Piratininga.