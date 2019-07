Maconha Camionete furtada é apreendida em Maracaju com mais de 1,2 tonelada de maconha

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde de ontem, uma camionete MMC/L200 Triton de cor branca e placas falsas de Campo Grande carregada com 920 volumes prensados de uma substância entorpecente, aparentemente maconha, com peso total de 1.253,00 quilos.

A apreensão ocorreu durante o policiamento para fiscalização em uma estrada vicinal, na região de Maracaju. Os policiais localizaram a caminhonete abandonada, sem a placa de identificação dianteira, com as portas abertas e sem a chave de ignição.

Ao checar a numeração de chassi e motor, localizou-se um registro de furto ocorrido no dia 17 de dezembro de 2018, na cidade de Ponta Grossa (PR). As placas originais são do município de Tibagi (PR). A pessoa que conduzia a camionete não foi localizada.

Na segunda-feira (22), o DOF apreendeu um Honda Civic carregado com 901 quilos do mesmo entorpecente, na região de Itaporã e, um VW Saveiros, com 250,50 quilos da droga na região de Maracaju.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), para os procedimentos de investigação da Polícia Judiciária.