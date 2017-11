Campanha Compartilhe o Natal espera arrecadar 10 mil brinquedos

Foto: Ana Paula Oliveira

Foi lançada oficialmente, na Capital, a Campanha Compartilhe o Natal, promovida pelo Ministério Público Estadual (MPE/MS), e que tem entre os parceiros o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast). A expectativa é arrecadar 10 mil brinquedos na edição deste ano.

O secretário-adjunto da Sedhast, Adriano Chadid, prestigiou o lançamento que deu início também à coleta de brinquedos da campanha. A Sedhast conta com ponto de arrecadação para quem desejar contribuir com a campanha.

O deputado estadual, Rinaldo Modesto, falou em nome do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa, e frisou a importância de um gesto grandioso que é a doação, e o fato desse ato poder fazer a diferença na vida das crianças que mais precisam.Empresários, representantes de instituições públicas, do legislativo e executivo estadual e de organizações da sociedade civil também participaram do lançamento.

No primeiro ano da campanha, em 2015, as doações foram encaminhadas a 14 entidades, e em 2016 nove entidades foram assistidas, mas como a arrecadação acabou sendo maior, outras instituições também foram contempladas.

Em 2017, a prioridade são as crianças com deficiência, e instituições como Associação de Pais e Amigos dos Autistas (AMA), Cotolengo e Pestalozzi, serão beneficiadas.

A Campanha Compartilhe o Natal está constantemente buscando novos parceiros. Outras informações sobre como participar da campanha podem ser obtidas pelo telefone (67) 3318-2160 ou pelo e-mail caopjccdh@mpms.mp.br.