Campanha consumo consciente da Ã¡gua no TCE-MS dÃ¡ ganhos para o meio ambiente

Campanha consumo consciente da água no TCE-MS dá ganhos para o meio ambiente

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado em todo o planeta nesta quinta-feira, dia 22 de março, a relevante data teve motivos de comemoração na sessão do Pleno dessa última quarta-feira (21). Na ocasião, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conselheiro Waldir Neves, juntamente com os demais conselheiros, anunciou os significativos resultados alcançados pela campanha de redução no consumo de copos descartáveis feita pelo TCE-MS e conclamou os servidores para dar continuidade ao consumo consciente da água.

A iniciativa faz parte de um dos compromissos firmados pelo Tribunal de Contas com a sustentabilidade e destaca a necessidade de conscientizar a população sobre o cuidado e preservação desse bem tão valioso. O conselheiro Waldir Neves destacou que no período de três anos de campanha, o TCE-MS evitou a geração de resíduos de 3 milhões de copos descartáveis. “Para alcançar a meta que busca contribuir com a melhoria de vida das gerações futuras do planeta, distribuímos nesses três anos de campanha, a cada um de nossos servidores um copo reutilizável, e neste ano, os novos copos vem com uma estrutura com tonalidade transparente”.

Outro ganho relevante foi a economia de água. O presidente da Corte do MS, explicou que de acordo com o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia, a produção de um copo descartável exige uma quantidade enorme de água para ser fabricado, meio litro por unidade. Com base nessa informação científica pode ser afirmar que a substituição de copos descartáveis no TCE poupou o consumo de 1,5 milhão de litros de água, um volume suficiente para abastecer 100 habitações populares durante um mês. Ele ainda garantiu que a estratégia planejada pelo Tribunal de Contas contempla ações que motivam e estimulam os servidores a contribuírem com a mudança de um hábito que parece simples, mas de fundamental importância.

De acordo com o presidente, apenas um servidor que utiliza o copo reutilizável, promove uma economia de 1.200 copos descartáveis ao ano, e ainda lembrou que o hábito gera uma economia de cerca de R$ 19 mil reais anualmente para o Tribunal de Contas, e ainda, ajuda evitar o descarte de 1 milhão de copos usados.

A campanha do TCE-MS, pelo Dia Mundial da Água, traz uma série de orientações para o uso eficiente da água e atende os compromissos da atual gestão, com o enfoque na sustentabilidade, alinhando as ações da Corte de Contas de Mato Grosso do Sul aos esforços das principais Organizações Mundiais para alertar o mundo sobre a importância de repensar as ações para o uso consciente da água.