Saúde Campanha contra obesidade atenderá 5 mil pessoas em MS

Na semana contra a obesidade farmacêuticos de Mato Grosso do Sul oferecem exames gratuitos para avaliação do Índice de Massa Corpórea (IMC) e orientações saudáveis com o objetivo de diminuir os índices de obesidade em Mato Grosso do Sul e os riscos com o diabetes. As ações acontecem em todas as Drogarias São Bento, entre 8h e 18h, desta quinta-feira (6), e deverão atender cerca de 5 mil pessoas.

“No mundo todo, nós teremos até 2025 cerca de 2,3 bilhões de adultos com excesso de peso, sendo mais de 700 milhões, com obesidade, de acordo com a OMS. O número de crianças com sobrepeso e obesidade poderá chegar a 75 milhões, caso nada seja feito”, afirma a superintendente da São Bento, Flávia Buainain, ao justificar a ação. “O sobrepeso é considerado o ‘mal do século’ e está associado a hábitos alimentares. Durante a ação, calcularemos o IMC e mediremos a circunferência abdominal, analisando caso a caso e indicando consulta médica, quando necessário”, detalha Flávia.

As medidas, da ação chamada Dia da Saúde e da Nutrição, realizada em todas as filias da farmácia, ajudarão na conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde e com o controle de peso. “Informação é melhor meio para evitarmos a obesidade e outros problemas”.

Serviço

O que? Dia da Saúde e Da Nutrição

Onde? Filiais da Rede São Bento

Quando? 6 de abril, a partir das 8h