Sicredi Campanha da Sicredi Centro-Sul MS entra na reta final

Desde de abril, a Sicredi Centro-Sul MS promove a campanha promocional “Poupar no Sicredi é Tudo de Bom”, que agora entra na reta final. O próximo sorteio da promoção será realizado no dia 15 de dezembro e terá um verdadeiro festival de prêmios, com o sorteio de um micro-ondas, duas bicicletas Caloi, um ar condicionado 12.000 BTUS, um Xbox One, um refrigerador Brastemp, um Iphone 8, um notebook Dell, um fogão Brastemp, um voucher de viagem nacional no valor de R$ 5 mil, uma TV LG 65”, um carro Hyundai modelo HB20 e uma camionete GM modelo S10, para todos os associados participantes de acordo com o regulamento.

Regulamento

Ao longo do ano, os associados, pessoas físicas e jurídicas, que realizarem depósitos em poupança, depósitos a prazo e aplicação em capital social na Cooperativa concorrerão a grandes prêmios. O período de participação da promoção “Poupar no Sicredi é Tudo de Bom” iniciou no dia 2 de abril e segue até o dia 7 de dezembro. Os prêmios são válidos somente para associados da Sicredi Centro-Sul MS que realizarem as aplicações nos produtos participantes e assegurarem seus cupons. Ao todo, são 97 prêmios que somam R$ 327 mil.

Para garantir os cupons, os associados devem atender alguns critérios nas movimentações contempladas na ação. De acordo com o regulamento, os associados, pessoa física, têm direito a concorrer a cada R$ 5.000,00 mantidos na poupança que dá direito a 1 cupom. A cada aplicação de R$ 150,00 em poupança ganha 1 cupom e aplicações programadas de 12 parcelas de no mínimo R$ 100,00, garantem 3 cupons. Se a aplicação for em depósito a prazo, a cada R$ 5.000,00 dá direito a 1 cupom e se a aplicação for programada em 12 parcelas de no mínimo R$ 1.000,00 cada parcela, vale 3 cupons. A integralização em capital social também garante 1 cupom para o associado.

Já os associados pessoas jurídicas garantem seus cupons a cada aplicação em depósito a prazo de R$ 10.000,00, que vale 1 cupom. Se a aplicação em depósito a prazo for programada em 12 parcelas de no mínimo R$ 2.000,00, o associado tem direito a 3 cupons. Os cupons são cumulativos, mas só serão considerados válidos os depósitos e as aplicações realizados e mantidos até a data de cada sorteio.

Para participar da promoção é necessário apresentar o comprovante da operação a um colaborador na agência da Sicredi Centro-Sul MS. O associado deve ainda responder corretamente à pergunta “Qual instituição financeira cooperativa que distribui resultado proporcional à movimentação do associado?”. O regulamento completo está disponível nas agências e também no site www.pouparnosicredietudodebom.com.br. A promoção está aprovada sob o Certificado de Autorização 02.000313/2018.