Maio Laranja Campanha de combate ao abuso e exploração sexual começa nesta terça-feira "80% dos casos acontecem em ambiente familiar, e apenas 2% deles são denunciados"

Herculano Borges: “Números alarmantes mostram que a cada oito minutos uma criança é abusada no Brasil” Foto: Divulgação/Assessoria

Campanha será lançada nesta terça-feira, dia 8 de maio, contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em Campo Grande. O Maio Laranja foi instituído no calendário estadual, por meio da Lei nº 5.118 , a partir de proposta do deputado estadual Herculano Borges, e idealizada pelo “Projeto Nova”, a iniciativa foi sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja no dia 27 de dezembro de 2017 e simboliza o combate desta violência.

Conforme dados nacionais, 80% dos casos acontecem em ambiente familiar, e apenas 2% deles são denunciados, esse mês foi escolhido em função de 18 de maio, quando é instituído em todo o país, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Viviane Vaz, coordenadora do Projeto Nova, explica que são nas relações próximas que os maus tratos adquirem sua maior gravidade e frequência, desta forma, muitas vítimas sofrem caladas.

No mês de maio, diversas ações com foco no publico infanto-juvenil e em adultos, serão realizadas palestras em escolas do Estado e também a capacitação para prevenção do abuso. Empresários locais aderiram à campanha e adotam, durante todo o mês, a cor laranja como símbolo e promovem a distribuição de panfletos para clientes e funcionários.

Segundo a coordenadora do Projeto, Viviane Vaz, é necessário ter um olhar mais atento para as crianças, pois os números de crianças que pedem socorro e os casos tem aumentado sensivelmente e o estado do Mato Grosso do Sul lidera o ranking nacional de estupro. Em caso de denúncias: Disque 100. (Com Diário Digital)