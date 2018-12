Campanha Campanha de escola da Reme foca na solidariedade e entrega presentes para mais de mil alunos

A 6ª edição da chegada do Papai Noel que acontece nesta sexta-feira (7) na escola Professor Licurgo de Oliveira Bastos irá contemplar, este ano, 1.192 alunos, da Educação Infantil ao 5º ano, que estão sendo presenteados. A iniciativa é resultado da união entre a comunidade escolar e direção da escola, que promoveu uma campanha no segundo semestre e que envolveu 70 parceiros.

O resultado foram os presentes que estão sendo entregues durante todo o dia na escola, através de uma grande festa, que contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad na manhã desta sexta-feira (7).

“Esta é uma ação extremamente positiva da escola, é a demonstração mais verdadeira do significado do Natal. Muito mais do que presentes, o que vale é o que o coração da gente pratica, por isso agradeço o envolvimento de todos os parceiros”, ressaltou o prefeito.

A diretora da escola, Claudeci de Paula de Almeida, explicou que as doações foram feitas por funcionários, parceiros da comunidade e empresários locais, que se envolveram na 2º edição da Cartinha do Papai Noel.

Claudeci destaca que os professores trabalharam as cartinhas desde a Educação Infantil, estabelecendo relação entre a escrita e o desenho, visando contribuir com o conhecimento deste gênero que já foi muito utilizado e que hoje, diante das novas tecnologias está caindo no esquecimento. Por isso, o projeto também buscou manter vivo este importante meio de comunicação.

De acordo com a diretora, tão importante quanto a conquista dos presentes, foi o trabalho de solidariedade realizado com os alunos, que discutiram em sala de aula o tema e não apenas escreveram ou desenharam o que gostariam de receber. “Procuramos mostrar a importância do partilhar, da solidariedade. Esses são os verdadeiros valores do Natal, por isso abordamos essas questões durante o desenvolvimento do projeto”, explicou a diretora.

Emoção

Colaborando pela primeira vez com a campanha, o empresário Everton Meirelles Lopes destacou a importância da iniciativa e afirmou que sua empresa será parceira da escola a partir deste ano. “Ficamos muito felizes em ajudar na festa e por sorte tivemos essa oportunidade. Estamos aqui para colaborar no que for preciso”, disse.

Para o aluno Leandro Rafael Batista de Almeida, do 3º ano, o dia foi especial porque viu todos os amigos sendo contemplados. “Gostei muito da festa porque vi o Papai Noel entregando presentes para todos”, ressaltou.

Já a pequena Ariane Lopes Barbosa, do 4º ano, comemorava a boneca recebida. “Eu achei muito legal porque o Papai Noel veio até a escola. Ano passado teve e também participei e ganhei um kit de maquiagem”, lembrou.

A cuidadora de idosos, Amanda Ortega, acompanhou toda a festa e ficou feliz com a oportunidade de ver o filho Vitor Hugo, do 1º ano, ganhar um brinquedo. “Foi uma ação ótima e agradeço muito a alegria desse momento para o meu filho. Ele estava tão animado que disse não se importar com o tipo de presente que receberia. Só de estar aqui já é importante”, pontuou.