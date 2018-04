Influenza Campanha de vacinação contra a influenza tem meta de vacinar 663,6 mil em Mato Grosso do sul.

A campanha de vacinação contra a influenza começa hoje segunda-feira (23) no Estado e tem meta de vacinar 90% do público até o dia primeiro de junho.

Apesar da campanha começar hoje, cada município tem seu próprio calendário de vacinação e deve segui-lo, segundo o calendário de imunização de Campo Grande as vacinações começam amanhã terça-feira (24).A secretaria estadual de saúde informou que o público alvo da campanha são, crianças com seis meses até cinco anos de idade, gestantes, professores, profissionais da saúde. No mês de maio a vacina estará disponível para o restante da população, a partir do dia 12 para os idosos e do 21 para os demais grupos. Os municípios devem receber as primeiras doses para o público alvo nessa segunda feira.

Em campo grande mais de 197 mil estão no grupo de risco e podem ter acesso a imunização, a capital optou por não utilizar escalonamento para a vacinação e vai abrir a imunização para todos os grupos de uma vez. Os plantões especiais de vacinação serão feitos aos domingos nos centros regionais Coophavila II, Nova Bahia, Aero Rancho e Tiradentes.

A secretaria de saúde informou que em 2018 já foram registrados 11 casos de gripe provocado pelo vírus da influenza H3N2 no estado. A vacina contra a gripe é segura e protege contra 3 subtipos de vírus, reduz as complicações que podem produzir casos graves de doença, internações e até óbito.