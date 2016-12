Capital Campanha Divida a Brincadeira arrecada mais de 6 mil brinquedos

A 2° edição da Campanha Estadual de arrecadação de brinquedos “Divida a Brincadeira” foi encerrada na ultima quinta-feira (22) no Jardim Itamaracá, com a entrega de 850 brinquedos para as crianças participantes do projeto social Casa Solidariedade na região do Bandeira.

O Secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis fez um balanço da campanha e destacou a solidariedade dos servidores estaduais. “Nesta edição foram arrecadados 6.445 brinquedos que foram destinados a 24 instituições. O sorriso de felicidade de cada criança ao receber seu presente de Natal, se deve ao espírito de solidariedade que existe no nosso servidor público que contribuiu para o sucesso da campanha” pontuou Assis.

Lançada no final do mês de novembro pela SAD, a 2° campanha natalina de arrecadação de brinquedos “Divida a Brincadeira” contou com a participação de todas as secretarias estaduais, durou 30 dias, e teve como madrinha a primeira dama Fátima Azambuja. Os brinquedos arrecadados foram distribuídos conforme a necessidade de cada uma das 24 instituições beneficiadas.

São elas; Ação do Bem, Afrangel, Aldeia Colônia Nova, Associação Amigos de Maria, Associação Região do Nova Lima, Associação de Mulheres do Conjunto União, Associação Desportiva e Recreativa Amigos da Região do Lagoa, Associação de Moradores do Caiobá, Associação Tagarela, Centro Infantil Anandamoyi, Raio de Luz, Instituto Amigos da Solidariedade, Instituto Minavi, Pastoral da Paróquia Senhor do Bonfim, Paroquia Sagrado Coração de Jesus, Instituição Menina dos Olhos de Deus, Assembléia de Deus Emanuel Oliveira, entre outras.

Entre os brinquedos entregues as instituições estão bonecas, carrinhos, ursos de pelúcia, bolas, jogos de xadrez, bambolês, jogos de palitos, caminhões, tratores, cubos mágicos, cavalinhos de pau, jogos de tênis de mesa e até instrumentos musicais infantis, como violão e pandeiro.

A ação coordenada pela Coordenadoria de Promoção de Saúde e Valorização do Servidor (Coopserv) contou com a participação dos Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul.