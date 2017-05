Campanha do agasalho arrecada casacos Campanha do agasalho arrecada casacos e cobertores até o dia 23 de junho

Pastoral Universitária da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) realiza a 6ª edição da Campanha do Agasalho, este ano com o tema: “Esquente seu coração e aqueça quem precisa”. Objetivo da ação é mobilizar colaboradores, acadêmicos e toda comunidade para um momento de solidariedade.

Campanha segue até o dia 23 de junho e podem ser doados cobertores, agasalhos e outras vestimentas. Os itens serão selecionados e divididos entre as organizações carentes de Campo Grande. As doações podem ser deixadas em caixas grandes identificadas com o selo da campanha, elas foram colocadas em todos os blocos do campus Tamandaré.

Mais informações a respeito da Campanha do Agasalho podem ser obtidas por meio do número (67) 3312-3429.