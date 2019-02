Moreninhas Campeã olímpica lança projeto para 120 crianças nas Moreninhas Evento será no Parque Jacques da Luz

A campeã olímpica em Pequim-2008 Fofão lança nesta quinta-feira (21) o núcleo do programa VivaVôlei em Campo Grande. O evento será realizado às 9h, no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas, extremo sul da Capital.

O VivaVôlei é um programa social de iniciação à prática da modalidade e conta com 37 núcleos no País. Campo Grande e Três Lagoas já tiveram uma unidade do projeto, que depois terminaram desativadas.

Além da ex-atleta da seleção brasileira, o prefeito Marcos Trad, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, e o presidente da Federação de Voleibol do Mato Grosso do Sul (FVMS), José Eduardo Amâncio da Mota, também participam do lançamento.

O VivaVôlei é uma parceria da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) com a Funesp. O Banco do Brasil patrocina o programa.

A Funesp fica responsável pelos professores, estrutura do local, captação de alunos e execução das atividades. Já a CBV fornecerá coletes específicos e todo o material esportivo, além da capacitação pedagógica.

De acordo com a Funesp, o objetivo é atender 120 crianças e adolescentes de 7 a 14 anos de idade. As atividades do projeto serão realizadas no próprio Parque Jacques da Luz, às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h.

Os interessados em participar do VivaVôlei deverão retirar a ficha de inscrição no local da atividade e entregá-la preenchida e assinada pelos pais ou responsáveis, com a documentação necessária.

A iniciativa tem dois professores que desenvolvem as ações recreativas de modo que facilita o entendimento das técnicas e fundamentos da modalidade. Ainda segundo a Funesp, podem participar até 24 crianças e jovens por turma.