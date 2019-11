VENCEDORES Campeãs de teatro do Fetran, escolas de MS recebem prêmios em Brasília Escolas do município de Nova Alvorada do Sul, foram as campeãs e levaram alunos para passeio em prédios históricos no DF

Foto: Divulgação

Foram vencedores do 10ª Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran-MS) de 2019, os alunos da escolas municipais Leonor de Souza Araújo e Adenisaldo Araújo de Rezende do município de Nova Alvorada do Sul. Os alunos desembarcaram em Brasília (DF), no último dia 11 de novembro, para receberem premiação de campeões estaduais do maior festival de teatro estudantil do Estado e do País. Representando o Mato Grosso do Sul no Encontro Nacional do Fetran.

Emocionados, alguns dos alunos voaram pela primeira vez, e além da emoção de “andar de avião” sob os cuidados da delegação composta por professores das escolas municipais de Nova Alvorada do Sul e integrantes da Policia Rodoviária Federal (PRF), os campeões fizeram passeio no Palácio do Congresso Nacional, Plenário Ulysses Guimarães, conheceram o Museu Histórico Senador Itamar Franco, a Catedral Metropolitana de Brasília e Memorial JK.

Nessa viagem, que terminará apenas na sexta-feira (15), os alunos receberão as premiações de campeã na categoria infantil, prêmio de melhor ator nessa categoria, ambas as escolas foram premiadas nessas duas modalidades.

VÍDEO E DEPOIMENTOS