Copa Pelezinho Campeões da Copa Pelezinho serão conhecidos em 4 categorias no sábado Finais estão marcadas a partir das 8h no ginásio localizado no Bairro Amambaí, em Campo Grande. A entrada é franca

Por: Campo Grande News 05/12/2019 às 17:02 Comentar Compartilhar

Serão definidos no sábado (7), em Campo Grande, os times campeões de quatro categorias da 28ª edição da Copa Pelezinho de Futsal. A rodada começa às 8h com a decisão dos meninos sub-15 entre Funlec e Ribas do Rio Pardo. Na sequência tem a final do sub-13 entre Pelezinho x Funlec. A manhã de finais conitnua com duas finais entre Pelezinho x Chelsea Brasil, pelas categorias sub-9 e sub-7. Após cada partida serão entregues medalhas e troféus aos campeões e vice, além do troféu de artilheiro e ao melhor goleiro de cada categoria. Os jogos serão no ginásio Pelezinho/União dos Sargentos, no Bairro Amambaí. A entrada é franca.