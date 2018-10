Campeonato Campeonato Centro-Oeste de natação reúne mais de 260 atletas na Capital

O Festival Centro-Oeste Mirin e Petiz de Natação reuniu neste final de semana, em Campo Grande, cerca de 262 atletas, de 22 clubes, com idades entre 5 e 12 anos. As delegações de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal participaram da competição que aconteceu no parque aquático do Rádio Clube.

Mais de 70 provas foram disputadas nas categorias: livre (50m, 100m, 200m, 400m), peito (50m, 100m), revesamento (4x50m), borboleta ( 50m, 100m), medley (100m, 200m), medley misto (4x50m) e costas (50m, 100m).

A competição, que começou a ser disputada na sexta-feira (26), foi promovida pela (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) em parceria com a Federação de Desportos Aquáticos (FEDAMS ) e a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (FUNDESPORTE).

"Foi um grande evento, com a maior quantidade de atletas dos últimos 6 anos, tivemos uma crescente significativa, e fez com que o Festival fosse um sucesso. E nós, só conseguimos esse sucesso em virtude da parceria que existe entre a Federação e a Fundesporte. O Marcelo Miranda, tem dado apoio total nos eventos e parte da realização desta competição devemos a essa parceria, destacou o Presidente da Federação de Desportos Aquáticos do MS, Jefferson dos Santos Borges".

E ainda, ressaltou. "Ficamos muito felizes em saber que poderemos contar com a gestão do Marcelo, a frente da Fundesporte, nos próximos anos, firmando e fortalecendo os projetos para o Esporte do MS ".

O Festival foi realizado em quase todas as regiões do país. As regiões Sul, Sudeste e Centro- Oeste receberam o Festival CBDA-Correios Mirim e Petiz de Natação. E no Norte, foi realizado o 10º Festival Mirim e Petiz da Amazônia Ocidental.