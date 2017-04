Esporte Campeonato universitário de futebol começa hoje

Equipes universitárias de todo país estão na Cidade Morena para a disputa do campeonato de futebol da Liga do Desporto Universitário. Treze times brigam pelo título, na competição realizada pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), com apoio da Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte). A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) representa Mato Grosso do Sul.

As partidas classificatórias estão marcadas para o campo do Cene, na região do Los Angeles. As semifinais e finais serão no Morenão, no fim de semana. Cinco jogos marcam a rodada de abertura, nesta segunda-feira, a partir das 13h.

Participam: USP (SP), Unama (PA), Unifor (CE), Upis (DF), UFU (MG), UFPE (PE), UFRN (RN), UFSC (SC), UEPA (PA), Universo (GO), UNB (DF), FTC (BA) e UCDB (MS).

“Queremos desejar a todos os times uma excelente competição e uma estada inesquecível em nossa Capital. Temos certeza de que teremos grandes jogos. É uma competição de alto nível que irá proporcionar bons momentos de lazer ao campo-grandense”, disse o diretor presidente da Fundesporte, professor Marcelo Ferreira Miranda. Veja as tabelas completas:

