Campo Grande amanhece quente e com céu aberto nesta quinta-feira

O clima na Capital nesta quinta-feira (9) amanheceu com céu aberto com temperatura de 23°C com tempo predominante durante todo o dia.

Em Corumbá a temperatura pode chegar a 37°C nesta quinta-feira e em Coxim a mínima de 23°C e máxima de 34°C. Em Cassilândia a mínima é de 22°C e máxima de 35°C.