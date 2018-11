Rally dos Sertões 2019 Campo Grande é eleita cidade de largada do Rally dos Sertões 2019 Durante 15 anos, Goiânia foi o ponto de partida da disputa de off-road

Nesta terça-feira (20), Campo Grande foi anunciada oficialmente como a cidade de largada de uma das provas de off-road mais conhecidas nacional e internacionalmente, o Rally dos Sertões. A competição acontecerá em 24 de agosto de 2019 e fará parte das comemorações oficiais de 120 anos, da capital do Estado.

A prova já passou por Mato grosso do Sul em 2017 e na ocasião, Aquidauana e Coxim fizeram parte do roteiro que terminou na cidade de Bonito. A escolha da data no mês de aniversário de Campo Grande (agosto) movimentará ainda mais, a chegada de turistas, competidores e patrocinadores do evento.

Segundo o governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), eventos desse porte são importantes para o desenvolvimento regional, em função do número de pessoas que atraem e o impulso na economia.

"É uma iniciativa na qual, de cada um real que você coloca com investimento público e também privado, o mesmo retorna para o Estado em número de visitantes. Então é muito importante a realização de encontros atrativos, esportivos e culturais porque contribuem para o fortalecimento da economia e para a visibilidade de nossa Capital", argumenta.

Para o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), "Campo Grande voltou a atrair grandes eventos. É uma honra receber uma das maiores competições off-road do mundo, visto que atendem um grande público, que gosta de automobilismo e motociclismo, mas também impulsiona nossa economia. São, aproximadamente, 1.700 pessoas que vêm à nossa Capital, gerando lucro para nossa rede hoteleira, restaurantes e pontos turísticos em geral", avalia.

ORGANIZAÇÃO

Marcos Moraes, diretor geral do Rally dos Sertões, está otimista com o roteiro do ano que vem. "O Estado do Mato Grosso do Sul é maravilhoso, com paisagens belíssimas. Sem contar que oferece trechos bem desafiadores para os competidores. E a população sabe receber o turista muito bem. Tenho certeza que faremos mais uma vez um grande evento aqui no Estado, com uma largada memorável em Campo Grande", aposta.

O Rally dos Sertões 2019 terá cerca de 3.500 quilômetros e vai percorrer vários estados até a chegada. O ponto final da competição ainda é mantido em sigilo. A prova terá as categorias Carros, Motos, Quadriciclos e UTVs, além de expedições de carros e motos para quem quer acompanhar a prova fazendo turismo.

“O apoio governamental do Estado e da Prefeitura foi fundamental. O terreno daqui de MS é interessante, o campeonato percorre todas as regiões do Brasil, e a região do Cerrado que nessa época do ano é de extrema secura, e uma planícia e planalto, são formas diferentes de se fazer a corrida”, observa, Firmo Henrique Alves, presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo.

“A corrida vem para consolidar Campo Grande como polo de turismo de eventos, além de trazer oportunidade de estimular nossa economia por meio do turismo”, afirmou o secretário-adjunto de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Ricardo Senna, que complementou: O Rally dos Sertões permaneceu 15 anos tendo Goiânia como cidade de largada, esperamos que agora Campo Grande possa ser a largada por mais um bom tempo”, finaliza.