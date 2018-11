“Lazer nas Cidades” Campo Grande e Miranda recebem o “Lazer nas Cidades” neste fim de semana

Neste sábado (10.11) os brinquedos infláveis serão montados no Parque das Nações Indígenas, na Capital, das 13h às 19h30, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED), que estará realizando atendimentos a pessoas com surdez. O endereço do local é avenida Afonso Pena, s/nº Centro.

A diversão é garantida com a equipe da Uepla.

O programa Lazer nas Cidades, também chega a Miranda no sábado e no domingo (11.11), das 7h30 às 17h. O evento será realizado na Fundação Bradesco – Rodovia BR 262.

A equipe da Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla) proporciona momentos de lazer e recreação a moradores e visitantes dos municípios de Mato Grosso do Sul, através das parcerias com as prefeituras, associações, federações e entidades religiosas e várias outras organizações.

Para outras informações e agendamento, entre em contato com a equipe da Uepla no (67) 3323-7231.