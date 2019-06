Gestão Ambiental Campo Grande recebe prêmio nacional em Gestão Ambiental

Na noite desta quinta-feira (27), o secretário municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, esteve presente no II Fórum Brasil de Gestão Ambiental, realizado em Campinas (SP), representando o município de Campo Grande na cerimônia de entrega do “Prêmio Destaque Nacional em Gestão Ambiental”. O município foi um dos contemplados com a premiação devido ao modelo de gestão ambiental municipal e ao desenvolvimento de políticas públicas ambientais implementadas.

A premiação foi promovida pela Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA), em parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e tem como objetivo valorizar os municípios por iniciativas que promovam a sustentabilidade socioambiental.

Para o Prefeito Marquinhos Trad essa premiação reconhece o trabalho desenvolvido pela gestão pública “Trabalhamos diariamente no esforço conjunto de toda a administração municipal que valoriza o planejamento urbano e ambiental, onde não mede esforços para a execução de ações voltadas à sustentabilidade e que promovam o fortalecimento da preservação ambiental. Essa postura nos caracteriza como um município multiplicador de boas práticas sustentáveis”.

O secretário Luis Eduardo destacou importância da união entre as secretarias, do total apoio do prefeito e da sociedade para essa conquista “Esse prêmio como destaque em Gestão Ambiental demonstra que nossas ações estão alcançando o resultado desejado. É grande a complexidade da gestão ambiental em uma cidade como Campo Grande, repleta de desafios, e obviamente precisamos ter um apoio não só institucional, como também de todos os envolvidos nessa tarefa. Temos o apoio técnico, da sociedade e da iniciativa privada que auxilia na tomada de decisões. Desta forma, a participação democrática vem sendo cada vez mais fortalecida”.

As indicações para o prêmio foram feitas pelos órgãos estaduais de meio ambiente da federação tendo como base para a indicação, os municípios que implementassem algumas diretivas como: a existência de Órgão Municipal de Meio Ambiente, a existência de Conselho Municipal de Meio Ambiente, Cadastro Ambiental Rural, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Plano Municipal de Saneamento, Plano Municipal de Resíduos Sólidos, ações de Arborização Urbana, Licenciamento Ambiental Municipal, ações de Educação Ambiental entre outros. Desta forma, Campo Grande será certificada como referência na gestão ambiental municipal.

Práticas ambientais

Campo Grande desenvolve diversas ações voltadas à preservação do meio ambiente dentre elas destaca-se a preservação da arborização urbana com o manejo e preservação das árvores símbolo da cidade, plantios sistemáticos em diversas regiões da Capital, a distribuição de mudas gratuitas à população produzidas no Viveiro Municipal, ‘Flora do Cerrado’, referência no Estado; além recuperação e preservação das Áreas de Preservação Permanente (APP).

A correta gestão e controle dos resíduos sólidos com ações fiscalizatórias, a promoção da Educação Ambiental por meio dos Centros de Educação Ambiental (CEA), a implantação do Controle de Transporte de Resíduos em formato eletrônicos (E-CTR) com um sistema integrado que permite uma fiscalização eficiente, a implementação da legislação que estabelece o regramento para o descarte dos resíduos dos empreendimentos considerados como Grandes Geradores ,entre outras ações, resultam na preservação ambiental instituída pela atual gestão.