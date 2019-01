Handbeach Campo Grande recebe torneio inédito de handbeach em fevereiro Esporte é uma variação do handebol para ser jogada em quadras de areia; torneio terá premiações em dinheiro já na primeira edição

Campo Grande receberá um novo torneio no próximo mês, denominado Torneio Stilo de Handbeach e organizado pelo Stilo Handebol, supervisionado para Federação de Handebol de Mato Grosso do Sul (FHMS).

O evento irá ocorrer em 10 de fevereiro no Parque Ecológico Sóter e contará com a participação de 12 equipes, sendo 6 femininas e 6 masculinas, que prometem agitar o domingão de quem estiver pelo parque. Por se tratar de um local público, o evento será gratuito para quem quiser ir torcer e prestigiar os atletas.

“O evento tem o intuito de promover a modalidade na região e proporcionar a interação sócio-cultural e desportiva, gerando interesse em jovens e adultos que queiram praticar algum esporte e nada melhor que um parque para disseminar a ideia.” – Comentou Lucas de Andrade, integrante do Stilo Handebol.

O evento faz parte de uma série de competições que a equipe irá desenvolver nesse ano para os atletas da modalidade que contará também com competições em quadra, que deverá ser divulgado em breve. O Torneio Stilo de Handbeach será para a categoria adulto, tendo apenas 6 vagas nas modalidades feminino e masculino.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do link. O custo é de R$80,00 por equipe, além de premiar em dinheiro os 3 primeiros lugares de cada categoria. O regulamento e maiores informações podem ser conferidas na fanpage da equipe no Facebook ou pelos telefones (67) 99218-9864 e (67) 98136-6641. O evento conta com o apoio da UNIART Troféus e da FUNESP.