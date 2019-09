LÍDER Campo Grande reconquista posição de referência nacional Indicadores de desempenho, depoimentos de celebridades e pesquisas atestam sucesso na estratégia de gestão

Rua 14 de Julho se torna grande ponto, e promessa de shopping a céu aberto é cumprida por Marcos Trad Foto: Reprodução/Assessoria



A capital de Mato Grosso do Sul está finalmente à vontade para reassumir a sua antiga e reconhecida posição entre as líderes municipais em gestão humana e progressista. Com a safra de medidas focadas no restabelecimento das capacidades locais e na afirmação do conceito de desenvolvimento sócioeconômico sustentado e coletivo, a administração do prefeito Marquinhos Trad (PSD) promove transformações que se antecipam à lógica do tempo e devolvem Campo Grande ao seu verdadeiro destino.

O longo período de inanição e falta de perspectivas que durante quatro anos (de 2013 a 2016) dinamitou o seu ritmo tradicional de evolução, causou profundas feridas no perfil de Campo Grande e na autoestima de sua gente. Parecia que em curto ou médio prazo seria impossível recuperar o tempo perdido, tamanhos os estragos que se acumularam, especialmente na composição dos serviços públicos essenciais e no conjunto básico das necessidades urbanas.

Esta desalentadora perspectiva, felizmente, não entrou no processo de transição que se processou com a mudança de governo, de conceitos e de personagens. Em 2017 foi dada a largada renovadora, quando Marquinhos assumiu, estendendo suas mãos à população e oferecendo-se para uma articulada pactuação de vontades em favor da restauração das esperanças locais. A parceria com o governo estadual foi um dos primeiros gestos para a tarefa vitoriosa de reconstrução, sustentada pelo planejamento na estratégia de gestão.

Rua 14 de Julho em Campo Grande, após reestruturação do Reviva Campo Grande. Foto: Reprodução

Agora, a três meses de completar seu terceiro ano de mandato, o prefeito constata que a estratégia não poderia ser mais eficaz. No olho do furacão de uma conjuntura recessiva, a cidade e seus habitantes ganham do poder publico um fôlego extra e providencial para restaurar-se dos desacertos passados, retomando o crescimento, reabrindo e ampliando as oportunidades em todos os setores e, com isso, voltando a frequentar o ranking dos melhores desempenhos gerenciais do País.

Esta realidade tem o carimbo insuspeito e acreditado dos mais importantes indicadores nacionais. Campo Grande é finalista de duas premiações sobre “Boas Práticas na Gestão Pública”, no II Congresso Nacional de Prefeitos, de 30 de setembro a dois de outubro, em São Paulo. Para chegar a esse degrau de reconhecimento, a Prefeitura inovou com ações como o Portal+Obras e o uso da tecnologia QRcode, iniciativas de Marquinhos na conta de seu olhar para capacitar a Cidade Inteligente.

O Município conquitou o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, um espaço que não frequentava dede 2013, e foi o primeiro entre nove finalistas dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul no Prêmio “Mariluce Bittar – Boas Práticas de Gestão na Assistência Social 2018”, na categoria “Programas e Benefícios Socioassistenciais”. Tem mais: no 66º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, em Foz do Iguaçu (PR), recebeu a premiação nacional de Habitação de Interesse Social, o Selo Nacional de Mérito 2019 da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Publicos de Habitação, por apresentar as melhores práticas em políticas publicas de moradias como direito de inclusão social e cidadania.

APLAUSOS

O prefeito Marquinhos Trad, realiza idas até Brasília (DF), buscando recursos e parcerias federais para o desenvolvimento do município. Foto: Reprodução

Para quem se depara com a grandiosidade, a beleza e as mudanças de visual e de conceitos urbanísticos, como os investimentos em requalificação de vias e de espaços – cãs do Projeto Reviva Centro –, a nova história que os campograndenses hoje contam têm o conteúdo qualificado e a forma categórica de manifestações externas, feitas por visitantes ilustre que se rendem ao que encontram quando desembarcam e andam pela cidade.

Recentemente, o cantor Eduardo Costa, um dos fenômenos de publico no universo da música sertaneja, derramou-se nos elogios à capital sulmatogrossense. “Aqui todos os pontos de ônibus têm cobertura, são muito arrumadinhos. As fachadas branquinhas, sem nenhuma pichação. Que educação a desse povo. Não tem nem lixo na rua. Nem parece que estamos no Brasil. Esta cidade é um exemplo para todo País. Para o País não, para todo o mundo”, proclamou Eduardo Costa.]

Outra celebridade consagrada por suas atuações na tevê, no cinema e no teatro, Marcos Frota trouxe seu circo a Campo Grande e também confessou a sensação que sentiu com a beleza e a organização da cidade e o carinho da população. Arrebatado, decidiu gravar uma mensagem e reproduzi-la nas mídias sociais. “Estou encantado. A cidade está limpa, organizada. Quero parabenizar toda população, o prefeito e toda sua equipe”, exclamou o ator.

CONSAGRAÇÃO

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, em visita da obra na na Avenida Ernesto Geisel, para recuperação de córrego que corta a corta a cidade. Foto: Reprodução/Assessoria

Há duas semanas a administração do prefeito Marquinhos Trad ganhou mais uma valiosa distinção. O conceituado Mapa do Turismo deu “nota A” para Campo Grande. É a única das 79 cidades de Mato Grosso do Sul a alcançar o patamar nas pontuações de excelência deste que é um ranking do Ministério do Turismo. O Mapa fez o levantamento de classificação para 2.694 municípios de 333 regiões turísticas do país, avaliando seus desempenhos no setor e o que podem projetar de 2019 a 2021.

Para o prefeito, o que consagra a direção futurista em promoção humana, habilitação econômica, modernidade urbana e sustentabilidade é a sintonia entre a sociedade e os mecanismos gerenciais do poder publico. Ele se refere ao fortalecimento da presença e da participação da sociedade organizada na gestão do Município, destaca o papel que é exercido pelo poder legislativo e reconhece o suporte oferecido pelas parcerias com o governo estadual e as bases parlamentares.

“Em todas as áreas sob responsabilidade da Prefeitura, da saúde à educação, do lazer à cultura, da geração de empregos à capacitação diversificada da economia, aos poucos e com paciência, mas sem sofrer solução de continuidade, a nossa cidade se reencontra com suas melhores destinações de bem-estar, de progresso e de qualidade de vida”, afirma.

Marquinhos Trad reconhece: há muito ainda a ser feito, há demandas que se acumularam durante décadas e a situação econômico-financeira segue pressionando. No entanto, com criatividade, audácia, planejamento e responsabilidade, o desenho afirmativo de Campo Grande já está consolidado.