kickboxing Campo Grande sedia seletiva nacional de kickboxing neste final de semana Atletas disputam Campeonato Metropolitano Região 1

No próximo sábado (19), Campo Grande recebe o Campeonato Metropolitano Região 1 de kickboxing. A competição, seletiva da etapa Centro-Oeste 2020 do Brasileiro, reúne os cinturões nas duas categorias avançadas, de 16 e 17 anos e acima de 18 anos. A etapa será realizada, das 12h às 22h, no Shopping Norte Sul e os ingressos custam R$ 5 ou 2 kgs de alimento não perecível.

Rafael Oliveira, de 34 anos, e Janaína de Oliveira, de 35, são alguns dos competidores que vão lutar pela classificação. “Estamos treinando bastante. Nossa última competição foi em março mas ainda não lutamos para uma categoria de cinturão. Isso aumenta nossa expectativa e, com isso, nosso treino é ainda maior”, explica a lutadora.

Apesar do esporte não ser tão comum em Mato Grosso do Sul, os dois atletas contam com o patrocínio do Fort Atacadista, o que pesa ainda mais na vontade de subir ao pódio. Janaína se dedica ao kickboxer todos os dias, treina muay thai três vezes por semana e jiu-jitsu duas vezes. Ao todo, a atleta carrega 5 anos de dedicação aos esportes.

Já Rafael tem se empenhado efetivamente há 1 ano quando participou do primeiro campeonato de kickboxing. A modalidade foi escolhida por ser uma prática também de defesa pessoal, que ajuda no condicionamento físico, colaborando para a profissão de vigilante.

“Até então, não havia participado de algo parecido e mesmo assim conquistei o segundo lugar. Depois, veio outra disputa estadual e fui campeão. Com isso, fui marcando presença em outras competições e aumentando meu potencial como atleta”.