‘Dia Livre de Impostos’ Campo Grande tem hoje cerveja pela metade do preço no ‘Dia Livre de Impostos’ 50% de desconto em bares; dia de tomar aquela gelada!

Os amantes da boa e velha cervejinha podem se preparar porque hoje promete comercialização daquela gelada sem impostos. De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas da Capital, três bares de Campo Grande aderiram a partir das 17h30, o ‘Dia Livre sem Impostos CG’, com cerveja sendo vendida com 50% de desconto.

O evento é uma data de conscientização para a população sobre as altas cargas tributárias pagas no país. Dessa forma, todos os lojistas participantes comercializam produtos ou serviços isentos de impostos, arcando eles mesmos com os impostos descontados nesse dia.

“O brasileiro trabalha 153 dias por ano para pagar impostos. Em alguns setores, como o eletrônico, as cargas são de 43%. O Dia Livre Sem Impostos serve para trazermos essas bandeiras e debatermos a reforma tributária”, afirma Adelaido Vila, presidente da CDL/CG.

Conforme o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), o trabalhador brasileira se dedica cinco meses do ano para pagar impostos e o Brasil ocupa o 14º lugar no ranking de países que mais arrecada imposto, mas é o último em retorno do dinheiro para a população.

A iniciativa de realizar o evento em bares serve também de conscientização. “Para ressaltamos a importância, também, do Maio Amarelo, realizamos parcerias com aplicativos de carona compartilhada para que o consumidor tenha seu happy hour e chegue em segurança à sua casa”, diz Adelaido.

Participam do Dia Livre de Impostos CG os bares: Valfarre, Saideira e Água Doce Cachaçaria. A CDL/CG também irá realizar campanhas de prevenção e conscientização nos locais