Fumantes Campo Grande tem o 2º maior percentual de homens fumantes no País Capital tem ainda o segundo maior percentual de mulheres que disseram que já dirigiram depois de beber

Campo Grande é a 2ª capital brasileira que tem o maior percentual de homens fumantes do Brasil. O dado é de 2018 da pesquisa Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), do Ministério da Saúde, divulgada nesta quinta-feira (25).

As maiores frequências de fumantes entre homens foram encontradas em Porto Alegre (17,3%), Campo Grande e São Paulo (15,6%).

O índice está em queda. Na Capital, o percentual de adultos que fumam é de 10,8%, um pouco menor que o registrado em 2017, quando eram 11%. Em 2016, eram 11,6%.

Álcool – Em 13 anos, o uso abusivo de bebida alcoólica aumentou no país, chegando a atingir 17,9% da população adulta. De acordo com dados reunidos pelo Ministério da Saúde, no ano passado, o percentual era 14,7% maior do que o registrado em 2006 (15,6%).

Em Campo Grande, o índice é bem maior, 19,5% dos adultos admitem que abusam do álcool. A Capital tem ainda o segundo maior percentual de mulheres que disseram que já dirigiram depois de beber.

A Vigitel fez 2 mil entrevistas por telefone na cidade.