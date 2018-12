Desperta a Águia Que Existe em Você" Campo Grande tem treinamento de liderança com Gino Rondon

Na próxima segunda-feira, 17, os campograndenses terão direito a uma das últimas oportunidades, este ano, para aprender ou aprimorar os seus conhecimentos sobre as técnicas de crescimento pessoal e profissional, ministradas pelo especialista Gino Rondon. O curso vai acontecer a partir das 19h, no auditório do Sintax (Travessa Pepe Simioli, 51, perto da Santa Casa).

Nascido em Corumbá, profissional com atuação em rádio e outras áreas do jornalismo e da comunicação em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo há mais de 45 anos, Vergínio Aleixo Rondon Gomes da Silva, ou Gino Rondon, é hoje um dos nomes mais solicitados na área para debates, cursos e palestras envolvendo principalmente técnicas de oratória e treinamentos para o desenvolvimento comportamental.

O curso a ser ministrado em Campo Grande recebeu o sugestivo apelo "Desperte a Águia que Existe em Você". Segundo Rondon, trata-se de despertar e preparar a águia que existe em cada pessoa para o enfrentamento de seus desafios. "O curso é voltado para quem quer fazer sua revolução em 2019, melhorar a performance profissional, independentemente do cargo ou da atividade", explica.

"É essencial que todos os integrantes de uma equipe, desde os profissionais de serviços gerais até o CEO, sejam líderes, sejam águias", completa, referindo-se à comparação com a ave de rapina conhecida por suas habilidades, sobretudo a visão aguçada, a inteligência e a sensibilidade para fazer a prospecção de seus objetivos e como alcançá-los.

O conteúdo do curso contém abordagens esclarecedoras e orientativas sobre a comunicação, aspectos de liderança, visão empreendedora e planejamento pessoal e profissional, por meio do Design Thinking, que são expertises de Gino Rondon.

SERVIÇO

Curso: Desperta a Águia Que Existe em Você"

Responsável: Gino Rondon

Onde: Auditório do Sintax em Campo Grande-MS (Travessa Pepe Simioli, 51)

Dia e horário: 17 de dezembro de 2018, a partir das 19h

Contatos: (67) 9 9912-0709

Email: ginorondoncomunicacao@gmail.com