Transplante Campo Grande tem um transplante de córnea por dia neste início de ano Três pessoas que aguardavam na fila receberam os órgãos

Nos três primeiros dias do ano, três transplantes de córneas já foram realizados em Campo Grande, o que dá uma média de uma cirurgia por dia. Pacientes de 23,36 e 58 anos, que esperavam pelo trasnplante há anos, receberam os órgãos, devido ao aumento no número de doações de córneas nos últimos meses.

Segundo informações da Santa Casa, onde os transplantes foram realizados, mulher de 23 anos já havia sido transplantada de um olho há dez anos e esperava consulta para indicação do transplante no outro há cerca de cinco.

Já o paciente de 36 anos sofria com doença ceratocone bilateral e aguardava pela córnea há um ano, enquanto a de 58 anos, com história de herpes ocular desde a infância, há dois anos apresentou cicatriz corneana importante com baixa de acuidade visual, precisando do transplante, realizado no último domingo (2).

"Atribuímos esse aumento no número de doações de córneas devido a uma parceria reafirmada entre Banco de Olhos da Santa Casa, Central Estadual de transplante e Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops)”, disse a coordenadora médica do Banco de Olhos, doutora Cristiane Bernardes.

Em todo o ano passado, foram realizados 22 transplantes de córneas, além de 231 córneas disponibilizadas para transplantes.