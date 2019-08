Campo Grande: uma gestÃ£o que dÃ¡ passos firmes para o futuro

120 ANOS Campo Grande: uma gestão que dá passos firmes para o futuro Com obras de infraestrutura e investimentos pela cidadania Marquinhos Trad sepulta passado de incertezas

Quando o povoado de Campo Grande instalado por José Antonio Pereira foi elevado à condição de vila, em 1889, eram dados os primeiros passos para o erguimento de uma cidade diferenciada. Agora, 120 anos depois, ela aí está, exigindo a máxima atenção ao seu incrível apetite pelo crescimento – e só uma gestão audaciosa, mas organizada e responsável, de olhar futurista e sensível, poderia atender a legítima exigência de uma comunidade que não abre mão de estar integrada e usufruindo de seu desenvolvimento.

É com esta leitura que o prefeito Marquinhos Trad (PSD) vem criando, pouco a pouco, mas em consistente dinâmica gerencial, as bases humanistas do progresso que a capital de Mato Grosso do Sul constrói em cada uma de suas regiões urbanas ou rurais. Depois de quatro anos de incertezas administrativas e financeiras, que deixaram à Prefeitura o caos e à população duros golpes em sua autoestima, a “Cidade Morena” respira aliviada o renovado oxigênio de crescimento, com modernidade, sustentável e humanizado.

Em dois anos e oito meses de gestão Marquinhos Trad segue dedicando-se ao incessante esforço de capacitar o Município para responder à altura os desafios de seu gigantismo. Há demandas de todos os gostos e tamanhos, novas e antigas. Para cada uma delas, há também o atendimento de receitas e soluções a curto, médio e longo prazos como está sendo feito, por exemplo, na recomposição urbana. O Projeto Reviva Centro, que trata da revitalização da área central, é uma das decisões corajosas do prefeito para quebrar paradigmas e alinhar a capital nos novos marcos contemporâneos de evolução.

O Reviva Centro não é um projeto isolado. Faz parte de uma iniciativa que contempla com total abrangência todos os bairros e regiões urbanas, por meio de projetos e ações direcionadas a necessidades básicas, entre as quais o transporte coletivo, pavimentação, drenagem, saneamento, iluminação, sinalização, limpeza, construção e implantação de equipamentos sociais e de serviços básicos nas áreas de educação, saúde, assistência, esporte, lazer, cultura e segurança.

É assim que Marquinhos Trad persegue a melhoria da qualidade de vida da população, com apoio e participação efetiva da vice-prefeita Adriane Lopes, equipe administrativa e as parcerias com o governo estadual, a Câmara de Vereadores, congressistas estaduais e federais, além da iniciativa privada e sociedade organizada. “É gestão participativa, é um trabalho de muitas mãos e vontades multiplicadas”, define o prefeito.

TRANSPORTE

Uma das incursões de impacto é na questão do transporte coletivo. As antigas lacunas estão sendo preenchidas, como a entrega de novos abrigos de ônibus. Depois dos 212 já implantados, outros 500 entraram na planilha para entrega em 12 etapas, graças à obtenção de um recurso de R$ 2,1 milhões. Os 100 da primeira etapa foram entregues agora em agosto. Um deles, em parceria com o Consórcio Guaicurus, é o primeiro abrigo sustentável (o ponto-contêiner) em frente ao Paço Municipal, dotado de placa solar. Cada região urbana terá um desses equipamentos.

As intervenções da Prefeitura remodelam e revitalizam a cidade. No Centro, inovações e ajustes humanizadores como o wi-fi, acessibilidade e atenção adequada aos pedestres e ao trânsito. Hoje, consumidores levam a família às compras circulando por espaços mais amplos nas calçadas. O Reviva Campo Grande é um projeto de requalificação que inclui acessibilidade, paisagismo e mobiliário urbano. A nova 14 de Julho receberá 180 árvores, todas com cerca de cinco metros de altura, espaçadas, coloridas e alegres. Com elas e o novo paisagismo, a temperatura ficará mais amena, trazendo conforto aos pedestres.

Os bairros recebem também tratamento diferenciado. Entre outros benefícios, o asfalto esperado há 30 anos nos bairros Nova Lima e Jardim Anache. Os gestores e técnicos da prefeitura têm buscado incessantemente em Brasília, recursos para resolver problemas antigos. Esta persistência, aliada a credibilidade reconquistada, tem gerado conquistas como os R$ 65 milhões de investimentos para as sete regiões da cidade, lançado recentemente.

Com o investimento, será feito o recapeamento de 28,2 km de vias; pavimentação dos bairros Ramez Tebet e Residencial Barra da Tijuca; construção de duas escolas (Parati e Vila Natalia) e duas Unidades Básicas de Saúde da Família (Santa Emília e Jardim das Perdizes), 36 obras nos equipamentos esportivos de Campo Grande, incluindo reforma no Guanandizão, Parque Ayrton Senna, Parque Jacques da Luz e Elias Gadia. O pacote de obras prevê o recapeamento de 21 vias estratégicas do sistema viário para dar fluidez ao trânsito, como as avenidas Filinto Muller, Raquel de Queiros (no Aero Rancho), Três Barras, Rodolfo José Pinho.

SAÚDE

Na saúde, novas unidades básicas estão sendo entregues para comemorar o aniversário da cidade. Mas quatro unidades que estavam travadas há mais de quatro anos já foram entregues no Sírio Libanês, Vila Cox, Oliveira e Azaléia. Inaugurada em agosto do ano passado, a primeira Clínica da Família de Campo Grande, no Bairro Nova Lima, foi considerada um divisor de águas para a saúde pública do Município. No gráfico de atendimentos pela rede de saúde publica, o aumento foi de 52%, passando de 12.687 para 19.292. As consultas médicas cresceram 30%, saltando de 3.573 procedimentos, entre março e junho, para 4623, entre setembro e dezembro.

MORADIAS

Mais de 600 unidades foram entregues e cerca de duas mil famílias em breve ralizarão o sonho da casa própria. Um sistema justo e transparente dá a nova diretriz na política habitacional: a entrega das casas e apartamentos populares passaram a ser por meio de sorteio público, acompanhado pelos órgãos de fiscalização e controle. Famílias que antes se abrigavam embaixo de lonas e colocavam seus pertences em cima de mesa para fugir da lama e da chuva, hoje comemoram o sonho da casa própria.

São os próprios moradores do Bom Retiro que se especializaram, ganham salário e em mutirão, podem dizer que construíram o sonho de ter uma casa com as próprias mãos, conquistando um lar e uma profissão, que garantirá também o sustento da família.

INCLUSÃO

Um dos principais indicadores da afirmação humanista desta gestão foi a lei instituindo o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e a Carta de Serviços dos Usuários do SUAS. São avanços que beneficiam toda população no enfrentamento da pobreza. Em julho de 2017 foi repactuada com o Ministério do Desenvolvimento Social (atual Ministério da Cidadania) a execução do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas Trabalho-, pelo qual a SAS ofertou ações de mediação do acesso ao mercado de trabalho para 3.400 pessoas até julho deste ano.

O objetivo do Programa é orientar os usuários da Política de Assistência Social promovendo estratégias, ações e medidas para enfrentar a pobreza. O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), com o apoio da Prefeitura de Campo Grande, já entregou aproximadamente 10 mil cobertores neste ano para aquecer famílias carentes da Capital em uma campanha que deve atender mais de 30 mil famílias em 2019. O Fundo de Apoio à Comunidade realiza ações e desenvolve programas e projetos dirigidos prioritariamente às pessoas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

Com a implementação da Unidade de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Unidade I – se desenvolve aquele que é considerado a ‘menina dos olhos’ da política assistencial desta gestão, o ‘Programa Criança Feliz’, tornando-se destaque nacional sendo reconhecido por representantes do Ministério da Cidadania, que estiveram na cidade para conhecer a metodologia aplicada por meio do Programa nesta unidade que acolhe bebês de 0 a três anos e 11 meses.

No atendimento e acolhimento às mulheres vítimas de violência a cidade faz um trabalho pioneiro. A Casa da Mulher Brasileira se consolida como referência nacional e agora ganha destaque internacional com a visita de uma professora da University York do Canadá e de uma comitiva de estudantes da Universidade Estadual de Washington, nos Estados Unidos. Vão desenvolver as ideias e soluções na proteção das mulheres vítimas de violência.

SEGURANÇA

Campo Grande é a segunda capital brasileira menos violenta do país, segundo o Atlas da Violência 2019. A Capital apresentou em 2017 uma taxa estimada de homicídios em 18,8 a cada 100 mil habitantes, atrás apenas de São Paulo, que trouxe 13,2 homicídios a cada 100 mil. Além de cuidar de serviços e estruturas relacionados à proteção das pessoas, como a iluminação publica, o prefeito Marquinhos Trad investe na qualificação crescente da Guarda Civil Metropolitana. Foram investidos R$ 2,7 milhões em equipamentos de proteção individual, pistola de condutividade elétrica, coletes balísticos, além de veículos e motocicletas. Campo Grande tem 422 guardas civis metropolitanos capacitados pelo curso de armamento letal e tiro, aptos para atuar na segurança pública.

JUVENTUDE

Por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude foi criado o programa Levanta Juventude. Com repercussão nacional, o programa já realizou a capacitação profissional de mais de 6.000 jovens, de 15 a 29 anos. Outro programa inédito, o Telecentro 2.0 oferece novos cursos que completam a formação técnica e intelectual que já capacitou mais 1.700 jovens em dois anos. São disponibilizadas 1000 vagas aos jovens que participam do Aulão Preparatório para o Enem. Outro item de referência: Campo Grande está entre as quatro capitais mais transparentes do país. Saiu de nota 7,63 em 2017 para 9,64 nesta gestão.