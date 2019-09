Direito Internacional Campo Grande vai sediar Congresso Brasileiro de Direito Internacional Evento está na 18ª edição e deve reunir 250 expositores do Brasil e outros 40 de outros paísesCampo Grande foi escolhida como sede da 18ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Internacional que será realizado entre os dias 26 e 29 de agosto. Trata-se

À reportagem do Campo Grande News, o professor doutor e presidente do evento, Wagner Menezes, da USP (Universidade de São Paulo) explicou que este é um dos mais importantes e organizados eventos da área do Direito, com reconhecimento internacional. Um dos motivos é o processo de escolhas dos artigos apresentados realizado por meio de uma "avaliação cega", em que o nome dos autores é omitido para os avaliadores. “Isto permite que só trabalhos de excelência sejam apresentados”.

Menezes reforçou a ideia da abrangência do Direito Internacional porque "todos os campos de estudo dialogam com ele" e comentou que o público alvo não está restrito aos pesquisadores. Segundo o professor doutor, “é uma oportunidade de troca de conhecimentos entre estudantes, sejam eles de Relações Internacionais, Direito ou Comércio Exterior e até políticos”.

O evento tem o apoio de diversas universidades, dentre elas a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). O professor de Direito João Barretto, que atua na UFMS em Três Lagoas, explicou como a escolha do tema está relacionada a situação do Estado. Quando se trata de integração, por exemplo, ele cita os debates envolvendo a Rota Bioceânica que vai ligar Brasil, Chile, Paraguai e Argentina.

Em se tratando de mobilidade, ele lembra da movimentação de pessoas pelas fronteiras e dos estrangeiros recebidos no Estado e a biodiversidade de Mato Grosso do Sul que abriga o Pantanal.

Os organizadores do evento pensam ainda em realizar algumas apresentações no município de Bonito para incentivar ainda mais o turismo no Estado.

Este congresso será realizado no Hotel Deville, localizado na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande.