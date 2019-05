#FALECIMENTO Campo-grandense morre em São Paulo e corpo aguarda famliares no IML Olindo morreu no dia 29 e seu corpo aguarda reconhecimento de familiares para ser sepultado

Foto: Divulgação

Olindo Diniz, faleceu na noite de ontem (29), em Praia Grande, no estado de São Paulo. O corpo do idoso deu entrada no Instituto Médico Legal da cidade e aguarda ser recolhido por familiares, ele que era natural de Campo Grande e só pode ser enterrado caso a família faça a solicitação do corpo, do contrário não poderá ter velório e nem mesmo ser nomeado, sendo assim enterrado como indigente.

Conhecido por amigos como "Bonitinho", e muito querido, o senhor que não teve idade revelada, aparece em uma fotografia enviada por uma leitora. Ela diz que Olindo, era muito querido na cidade e que fez apelo nas redes sociais para encontrar o familiar de Bonitinho.

O site MS Notícias entrou em contato com o IML de Paria Grande, que apenas informou que informações só seriam passadas á familiares de Olindo.

O prazo para retirada do corpo é de dez dias, se nenhum familiar se apresentar, Onlindo será enterrado no cemitério de Praia Grande.

Caso, um familiar ler esta matéria pode solicitar maiores informações no telefone: (13) 3596-7279.

A leitora que entrou em contato com o site, deixou uma mensagem á Olindo. "Nosso amigo permanecerá em nossa memória como uma pessoa que por destino teve que morar nas ruas, aonde vivia com honestidade e sorriso no rosto! Vá em paz (Bonitinho)", se despediu.