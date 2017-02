Motocímetro Campo-grandenses deverão pagar R$ 1 por quilômetro no mototáxi "Acobou o olhômetro"

Campo Grande é a primeira capital do país a usar o motocímetro no serviço de mototáxi, o que deve garantir ao usuário que pague o valor de R$ 1 por quilômetro rodado sobre duas rodas em bandeira comum. O comunicado foi feito nesta segunda-feira (13) pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD).

No lançamento do decreto, a ser publicado nesta amanhã (14), no diário oficial da Prefeitura, a administração explicou que a chegada do Uber na cidade diminuiu em até 70% o movimento dos mototaxistas e acelerou o processo de implantação.

“Como não tinha, o mototaxista as vezes cobrava diferente pela corrida, apesar de andar em um trecho igual. Tinha tabela, mas no fim cada um colocava o preço que acreditava ser justo”, explicou Trad.

Em até 180 dias, os mototaxistas deverão ter colocado os aparelhos nas motos. Jeferson Figueiredo, da empresa Sufab, que implantará os aparelhos, afirmou que o custo é de R$ 950,00 por trabalhador, a ser dividido em até seis vezes sem juros. Todas as 490 motos deverão ter o aparelho, sob pena de cassação da autorização do uso do tráfico.

Com o aparelho, a corrida passa a valer R$ 1,20 por quilômetro na bandeira dois, que será aplicada das 13h do sábado até às 6h da segunda-feira e nos feriados. (Com assessoria).