Campus Day: InscriÃ§Ãµes estÃ£o abertas para evento preparatÃ³rio para o Enem

Inscrições Campus Day: Inscrições estão abertas para evento preparatório para o Enem

Matemática e Redação. Duas das disciplinas mais temidas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão abordadas em evento gratuito com professores do ProEnem — portal de ensino a distância especializado na prova que dá acesso às das principais universidades do País. As palestras acontecem dentro do Campus Day, promovido pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) no dia 24 de setembro, que prevê inúmeras atividades para estudantes do ensino médio conhecerem os cursos e possibilidades oferecidas na instituição. As inscrições estão abertas, basta clicar aqui.

Grande temor do Enem, a disciplina de Matemática abre a programação, às 8h30, no Pátio UCDB do campus Tamandaré. O professor Diego Viug é figura conhecida do YouTube (youtube.com/user/ProENEMOficial) e estará pessoalmente dando dicas aos alunos sobre como se dar bem na prova. “A grande dica na Matemática é garantir o acerto das questões fáceis. Vamos passar por todos os conteúdos e, alguns deles aparecem com maior frequência nas questões, mas o estudante tem de ter em mente que não pode perder tempo ou ficar nervoso por causa das questões difíceis que, algumas vezes, nem os professores acertam. Então, a aula será com esse foco: tranquilidade para acertar e se garantir com o conteúdo que o aluno certamente sabe”, adiantou o palestrante.

Para abordar a disciplina com maior peso no Enem, a Redação, o professor Rômulo Bolivar estará também no Pátio UCDB no dia 24, às 18h. De acordo com os professores convidados, a antecipação do tema da prova não é tão importante. “Queremos passar dicas para os estudantes para que eles consigam desenvolver qualquer tema da Redação com a técnica necessária para tirar uma nota máxima”, adiantou Viug, que é especialista na prova nacional. O canal do ProEnem no Youtube ultrapassa 1 milhão de inscritos.

Dia intenso

Após a palestra sobre Matemática (8h30), os participantes inscritos no Campus Day vão conhecer os diversos espaços da UCDB, divididos por área do conhecimento. “Queremos proporcionar aos estudantes um dia de vivência em uma universidade. Então, fizemos uma programação que denominamos de ‘trilhas’, em que os professores e acadêmicos mostrarão todas as possibilidades e atrativos de seu curso. Será um momento de muita interação, para tirar dúvidas e conhecer de perto o que cada profissional faz”, explicou o Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional, Ir. Gillianno Mazzetto. Serão seis trilhas disponíveis: Agrárias e Medicina Veterinária; Biológicas e da Saúde; Comunicação e Design; Engenharias e Computação; Licenciaturas; e Sociais Aplicadas. Elas terão início às 9h30 e seguirão até às 12h.

No período da tarde, às 14h, professores da UCDB Idiomas, escola de línguas da Católica, serão os responsáveis pela palestra sobre Inglês e Espanhol. Às 18h, acontece a palestra sobre Redação, seguida de mais uma oportunidade para os estudantes passarem pelas trilhas.