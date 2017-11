Novembro Azul Câncer é o principal causador das mortes de homens em Campo Grande "21 homens somente no primeiro semestre"

As unidades de saúde de Campo Grande iniciaram, nesta quarta-feira (1º), a programação de ações voltadas ao movimento Novembro Azul, que busca alertar a população masculina sobre cuidados para prevenção do câncer de próstata - o tipo da doença que mais mata homens na Capital.

A doença em Campo Grande foi a causa de óbito de 21 homens somente no primeiro semestre, segundo dados da Cevital (Coordenadoria de Estatísticas Vitais), ligada à Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). Durante todo o ano de 2016, foram 82 mortes, e 79 em 2015.

O câncer de próstata é a causa de 15,4% do total de morte por neoplasias em pessoas do sexo masculino, seguido de câncer nos pulmões e brônquios (15%), considerando os óbitos registrados no ano passado. Os homens com mais de 65 anos são os que mais morreram de câncer de próstata em 2016. Foram 74 casos, enquanto que sete tinha de 55 a 64, e um entre 35 e 44 anos.

Ao todo, 67 UBS (Unidades Básicas de Saúde) e UBSF (Unidades Básicas de Saúde da Família) da Capital irão oferecer serviços de prevenção e promoção à saúde integral do homem. Será realizado agendamento de consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, atendimento no pré-natal do parceiro, ações de saúde em locais de grande concentração de homens, como empresas e canteiros de obras.

Em Campo Grande, o Centro de Referência à Saúde do Homem “Dr. Etiene de Albuquerque Palhano”, localizado no Bairro Monte Castelo, atende pacientes encaminhados via regulação para consulta em urologia geral, postectomia, infertilidade masculina, andrologia, vasectomia e ultrassonografia. (Com assessoria).