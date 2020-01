Inscritos Candidatos a professor fazem prova no domingo e governo divulga inscritos É o primeiro processo seletivo com novas regras aprovadas no ano passado

Os candidatos a professores temporários da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul realizarão no próximo domingo a prova necessária para ministrar as aulas. A lista com os inscritos no processo de seleção foi publicada na edição desta terça-feira, do Diário Oficial do Estado. O grupo será o primeiro a se submeter às novas regras, aprovadas no ano passado, para escolha de profissionais contratados.

Composto de duas etapas, o processo seletivo terá a primeira fase composto de prova escrita objetiva com duração de três horas, nos municípios de Campo Grande e Dourados. A prova, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada de 0 a 30 pontos, e constará de 30 questões de múltipla escolha, com peso um, cada qual contendo 5 alternativas, sendo uma única alternativa correta.

Conforme os procedimentos, ensalamento, horário e locais serão divulgados em edital específico, que será publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia 16 de janeiro de 2019, no endereço www.imprensaoficial.ms.gov.br e disponibilizado, via internet, no site www.fundacaofapems.org.br

A segunda etapa é composta de avaliação curricular (Prova de Títulos) e serão realizadas também nos municípios de Campo Grande e de Dourados, no mesmo dia, no período vespertino.

Além de novo método de seleção, houve alteração quanto a remuneração dos profissionais. Conforme a tabela de valores estabelecidas pelo governo, o profissional convocado a atuar nas salas de aula com formação de magistério receberá por 40 horas semanais inicialmente R$ 2.733,33, os com graduação sem licenciatura receberão R$ 3.690, os graduados com licenciatura receberão R$ 4.100, os professores com especialização receberão inicial de R$ 4.373,27 e com mestrado e/ou doutorado o valor pago será de R$ 4.510.

Até o ano passado, os contratados recebiam até R$ 6.079 para cumprir 40h semanais. A rede estadual de ensino conta com 11 mil professores temporários e 8 mil concursados.