Candidatos aprovados recorrem de sentenÃ§a que anula etapa de concurso

Concurso Candidatos aprovados recorrem de sentença que anula etapa de concurso 124 pessoas aprovados se sentiram prejudicadas

Após a 6ª etapa do concurso público da Polícia Civil, prova de digitação ser anulada pela justiça no mês passado, cerca de 124 candidatos aprovados na etapa entraram com recurso para reformular a decisão do juiz David de Oliveira Gomes Filho, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande em primeira instância.

Os candidatos alegam que a etapa ocorreu com total legalidade por parte do estado e que o suposto “vazamento” não atrapalhou a aplicação da prova, pois foi incompleto, com 147 erros (sendo que eram permitidos apenas 20) e foi vazado em um grupo do WhatsApp chamado “Recurso Digitação PCMS”, grupo de candidatos reprovados na etapa.

Ingrid Laura de Paula, de 31 anos, é uma das candidatas que entrou com recurso para não realizar a prova novamente. “Nossa esperança é não repetir a prova, não foi o texto oficial que vazou, foi da candidata, é uma injustiça, eu não me beneficiei com isso, eu treinei bastante para fazer a prova e passei pelo meu estudo, não acho justo fazer de novo, finalizou.

Os candidatos agora pedem o chamamento para o curso de formação policial, por ter passado em todas as etapas, apenas esperando uma nova convocação.