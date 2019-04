Concurso Candidatos deixam de assumir concurso e perdem vagas

Mesmo com o registro de um grande número de desempregados, em escala nacional, e a busca por oportunidades de trabalho cada vez mais competitiva, como se observa através das extensas filas verificadas em concursos públicos, pelo menos 39 pessoas deixaram de assumir vagas, convocadas após aprovação em processos seletivos realizados pela Prefeitura de Dourados, apenas nos primeiros três meses deste ano.

É o que mostra a edição desta terça-feira (2) do Diário Oficial do Município, com a publicação do Decreto 112, de 29 de março de 2019, onde a secretária Elaine Terezinha Boschetti Trota, da Administração, torna sem efeito a nomeação dos convocados que obtiveram aprovação em concurso, foram nomeados, chamados para a perícia médica e posse nos respectivos cargos e não cumpriram com as determinações do edital.

Foram declarados com a perda da vaga servidores que haviam sido habilitados para o exercício de funções nas áreas de Educação, Assistência Social, Administração, Informática e de Meio Ambiente na estrutura organizacional do Município.

No caso da Educação, por exemplo, ocorre de o servidor nomeado considerar inviável a posse na vaga, na maioria das vezes por questões de distância de onde mora para o local designado de trabalho.