'Imagem viralizou' Candidatos que apoiam Bolsonaro destroem homenagem a Marielle Franco "Os homens quebram uma placa de nome de rua homegeando Marielle Franco"

Imagem viralizou nas redes sociais após ser publicada na tarde de quarta-feira Foto: Reprodução/Facebook

O candidato a deputado estadual pelo partido de Jair Bolsonaro (PSL) e ex-candidato a vice-prefeito do Rio, em 2016, na chapa de Flávio Bolsonaro, Rodrigo Amorim postou foto no Facebook após destruir uma homenagem a Marielle Franco, vereadora do PSOL assassinada em 14 de março.

Apoiadores de Marielle e Anderson se revoltaram nas redes sociais e pedem que as autoridades punan os candidatos, legados a Bolsonaro.