Exame Candidatos que tiveram taxa de isenção do Enem negada podem solicitar reembolso "O prazo para o pedido começa nesta segunda-feira (18) e vai até o dia 22 de dezembro"

Candidatos que tiveram a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) negada e que precisaram pagar o valor de R$ 82 podem entrar com recurso administrativo e solicitar o reembolso do dinheiro. O prazo para o pedido começa nesta segunda-feira (18) e vai até o dia 22 de dezembro.

É necessário mandar um e-mail para recursoisencao@inep.gov.br com nome completo, número de CPF e a indicação da opção em que realmente se enquadram:

Opção 1: Candidatos cujas famílias têm renda per capita de até um salário-mínimo e meio, que cursaram o ensino médio completo em escola pública ou como bolsistas integrais em colégio privado.

Deve levar

Declaração do Imposto de Renda do exercício de 2017 ou Declaração fornecida pelo empregador (para comprovar a renda);

histórico escolar do ensino médio com assinatura e carimbo da escola (para comprovar que estudou em escola pública) OU declaração da escola que comprove a condição de bolsista integral de todo o ensino médio.

Opção 2: Pessoas inscritas no CadÚnico, beneficiadas por programas sociais como o Bolsa Família, em famílias com renda per capita de até 1,5 salário mínimo ou com renda familiar mensal de até 3 salários-mínimos.

Documentos necessários

Cópia do cartão com o Número de Identificação Social (NIS) válido, no qual o participante esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) OU documento com o Número de Identificação Social (NIS) válido; documento completo com nome e CPF da mãe do participante.

É preciso anexar os documentos que comprovam o direito à isenção, além do comprovante de pagamento da taxa.