Competições Canoístas de MS são convocados para competições na Espanha e Bósnia Quarteto disputará competições em Banja Luka e também em Seo de Urgel, na Catalunha.

Quatro canoístas sul-mato-grossenses foram convocados recentemente para representar o Brasil no Campeonato Mundial Júnior e Profissional previstos para este ano.

A primeira delas será o Mundial de Descida Júnior e Sub-23, que ocorrerá entre 23 e 28 de julho, em Banja Luka, na Bósnia e Herzegovina. O campo-grandense Pedro Henrique Moura estará na disputa.

Para o Mundial Profissional foram chamados o aquidauanense Rafael Girotto e os campo-grandenses Daniel Hayashi e Bárbara Marinho. O trio estará em Seo de Urgel, município da Catalunha, na Espanha. A competição está marcada para setembro.

Rafael Girotto fará parte da comissão técnica da primeira etapa. O canoísta conta que está na transição de atleta para dirigente, se preparando para uma nova função na carreira. “Estou na transição, ajudando os atletas da base a competirem”, diz.

No Brasil, as disputas terão início nos dias 9 e 10 de março em Bonito, a 257 km da Capital, com a 1ª etapa do Campeonato Estadual. No fim de março haverá a Copa do Brasil em São Paulo.