GABRIEL DINIZ Cantor do hit "Jenifer" estava a bordo do avião que caiu esta manhã em Sergipe Fotos e documentos do artista foram encontrados em meio aos destroços, quatro mortos

Nesta segunda-feira (27), caiu no litoral de Sergipe um avião que transportava o cantor Gabriel Diniz. De acordo com informações da RecordTV, a assessoria de imprensa do cantor confirmou que se tratava da aeronave em que ele estava a bordo.

Gabriel Diniz ficou nacionalmente conhecido após lançar a música "Jenifer".

A assessoria de imprensa do cantor informou que foram encontrados no local do acidente fotos e documentos do artista.

Segundo informações, quatro pessoas foram encontradas mortas no local em que o avião caiu, mas ainda não foram identificadas.

Gabriel Diniz havia feito um show na noite de ontem em Feira de Santana, na Bahia.