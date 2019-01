Ameaça Cantor faz rap ameaçando agentes penitenciários e vai preso Trechos da música falam em agente “caindo na bala no CPP” e “tomar essa cadeia e enforcar o diretor”

O rapper T.R.E. Strong foi preso nesta sexta-feira (25/1) por ameaça e incitação ao crime. Alisson Fernando Brito, seu nome de registro, divulgou música em que tenta intimidar os agentes do Centro de Progressão Penitenciária (CPP). O vídeo com o clipe foi publicado na internet em 19 de janeiro.

Agentes da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DPOE) fizeram o flagrante e encaminharam o preso à sede da Coordenação Especial de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e aos Crimes Contra Administração Pública (Cecor), que investiga o caso.

No single intitulado de A cachorra vai tocar, em alusão à sirene que é acionada quando há confusão no pátio do presídio, T.R.E. Strong diz: “Quando a tranca estourar tu vai ser o primeiro a morrer. Papai Noel (apelido de um agente aposentado da unidade) caindo na bala na porta do CPP. O sistema quis assim. Plantou ódio vai colher (sic)”. Em outro verso, ele ameaça o diretor: “Tomar essa cadeia

e enforcar o diretor”.

Alisson Brito é morador de Taguatinga e cumpre pena por tráfico de drogas em regime domiciliar. Ele possui, ainda, passagem por lesão corporal. Com a prisão desta sexta, o cantor pode regredir e voltar ao sistema semiaberto. Ele assinou um termo circunstanciado por ameaça, mas permanece detido, aguardando uma decisão da Vara Criminal de Águas Lindas (GO), que havia expedido a prisão domiciliar.

Nessa quinta-feira (24), o autor explicou que escreveu a música há cinco anos, quando estava no sistema prisional, e que não tinha a intenção de ameaçar os servidores.

Acrescentou que se arrependeu do que fez e que tirou o clipe da internet. O agente citado na música registrou uma ocorrência contra o autor. Agora, com a nova denúncia, ele pode responder criminalmente por ameaça e voltar ao sistema fechado.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federa informou que “será aberta investigação para averiguar possíveis práticas de crimes e eventuais sanções penais ou administrativas”.

O presidente do Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal (Sindpen-DF), Leandro Allan, entendeu o fato como uma apologia à violência e à pratica de crimes. “Vamos tomar as providências cabíveis, tanto na área criminal quanto na cível. Encaminhamos o vídeo para o nosso jurídico e faremos as representações que o Código Penal prevê”, anunciou.

Confira a letra da música:

Refrão

Tomar essa cadeia

Tomar essa cadeia

Tomar essa cadeia

Cata o tec pen

Tomar essa cadeia

Tomar essa cadeia

Tomar essa cadeia

Cata o tec pen

Meu ódio explode e escorre

Na ponta do vergalhão

Á serpentina separa

A realidade do ladrão

Mais um q foi cobrado

Vai sangrar até morrer

O tec pen de bala clava

Querendo se aparecer

A cachorra vai toca

A depoi vai invadi

O Comedia vai chorar

E o diabo vai sorrir

Bandido na rua!! na tranca x 9

Limpa o chão pela cobal

E a ratazana aqui mais tarde

Vira o prato principal!!

Não boca do cachorro

Escorre soro positivo

E na ponta do três oitavos

Eu limpo o sangue do inimigo

Alimentado pelo ódio

Que vc mesmo plantou

E o seu tiro de borracha

Ja na mi faz sentir dor

A cadeia agora é nossa

O Tarado e refém

Bate cela do Caralho

Maldito tec pem

Vem atrasar meu lado

Vem quer pagar pra ver

Quando a tranca estourar

Tu véi ser o primeiro a morrer.

Notícia na tv

e eu tô louco pra ver

Papai Noel caindo na bala

Não porta do cpp

O sistema quis assim

Plantou odio e vai colher

Catimba a aq e lixo

E no Fundão nos e de ver

Refrão

Tomar essa cadeia

Tomar essa cadeia

Tomar essa cadeia

Cata o tec pen

Tomar essa cadeia

Tomar essa cadeia

Tomar essa cadeia

Cata o tec pen

letra

Procedimento vagabundo olha o confere

Aí compad e 5 em casa jega

Pra facilitar a contagem

Coloca a mão pra trás ai ver se não faz barulho se não toco a cachorra

E exparro todo mundo!

Ontem no bati fundo

Deram bombe na cobal

E no straick do depoi

Outro preso passou mal

Entre o gás lacrimogêneo

Vi a sombra de satanás

Na cova dos leões seu parceiro

E barbas

Todo ódio que alimento

Do maldito tec pen

Vem de quando da pivete

Do tempo da funabem

Planejei por tantas noites

Como arrebentar essas grades

Enquadra a guarnição matar esses coardes

Vingar a humilhação

do que fizeram com minha mãe

O dia da visita

não teve champagne

Tomei 10 de Miami

E 5 tiros de borracha

Comendo xepa Azeda

No canto da privada

Ajoelho e rezo o terço

Peço ao pai e digo amém

Me de forças pra eu matar

Uns 5 tec pen

Tomar essa cadeia

e enforcar o diretor

Mostrar pra esses pilantras

O cão que eles adentro

Refrão

Tomar essa cadeia

Tomar essa cadeia

Tomar essa cadeia

Cata o tec pen

Tomar essa cadeia

Tomar essa cadeia

Tomar essa cadeia

Cata o tec pen