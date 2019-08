TRAGÉDIA Cantor morre ao cair de varanda de apartamento Edilson Dhio ficou conhecido por seus projetos musicais junto de filiada da TV Globo na Bahia

Foto: Reprodução

Nesta terça-feira (27), aconteceu o enterro do músico baiano Edilson Dhio, que morreu após cair da varanda da sua residência em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações do site 'A Tarde', o cantor teria despencado do quarto andar do prédio onde vivia. Edilson chegou a ser encaminhado a um hospital de Salvador mas não resistiu aos ferimentos.

O sepultamento aconteceu no cemitério Jardim da Saudade, localizado no bairro de Brotas.

Edilson Dhio ficou conhecido por suas músicas que eram introduzidas nas vinhetas da TV Sudoeste, filiada da TV Globo.